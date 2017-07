Arianna Castiglioni in finale

arianna castiglioni rio 2016

Arianna Castiglioni si guadagna la finale dei mondiali di nuoto in corso a Budapest nei 50 metri rana.

La bustocca, dopo aver battuto il record italiano questa mattina, non è riuscita a ripetere il tempo, ma conquista comunque la finale che si svolgerà domani mattina, domenica.

La Castiglioni ha chiuso terza nella seconda semifinale in 30″46. Vince King in 29″60, davanti a Johansson. Ottava Martina Carraro in 31″16; niente finale per lei.