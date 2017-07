Arianna Castiglioni, semifinale e record

ARIANNA CASTIGLIONI

Gran bella batteria per Arianna Castiglioni, che questa mattina nella sua batteria dei 50 rana ha conquistato l’approdo in semifinale con il terzo tempo assoluto e il record italiano.

Arianna ha chiuso la sua gara con il tempo di 30”33. Davanti a lei solo due fenomeni come Lilly King (29″76) e la russa Yuliya Efimova (29″99).

«Adesso i 50 mi stanno riuscendo meglio, ma non mi aspettavo questo tempo – ha detto la Castiglioni ai microfoni di Rai Sport -. Mi sentivo bene, volevo fare il mio migliore, ma non credevo certo così. Sono contenta. Nel pomeriggio speriamo di essere tranquille e migliorare ancora di qualcosina per andare in finale».

L’altra italiana in gara, Martina Carraro, ha raggiunto la semifinale con il tredicesimo tempo assoluto (30”92).

In serata, verso le ore 18.30, la semifinale.