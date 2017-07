Arianna Scommegna presenta il “Magnificat”

teatro spettacoli teatrali

In un’estate ricca di appuntamenti, un altro spettacolo in un altro luogo ‘chiave’ per la comunità Cardanese. Sabato 15 luglio alle ore 21.15 nella Chiesa Sant’Anastasio verrà proposto il grande MAGNIFICAT ispirato all’omonimo scritto di Alda Merini, interpretato da Arianna Scommegna.

