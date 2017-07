Arianna vive nelle sue poesie

Foto varie

Arianna Sonia Scollo è scomparsa nell’aprile di quest’anno. Si era dedicata a tante passioni, nella sua troppo breve e giovane esistenza, tra cui lo sport, la medicina e la poesia: pochi mesi prima di andarsene – già ricoverata in ospedale – aveva presentato la sua raccolta di liriche nell’aula magna dell’ospedale di Busto.

E ora le poesie della giovane fagnanese hanno ottenuto un riconoscimento: il libro “Da un’altra angolazione” ha vinto post mortem il primo premio alla IX edizione del concorso Premio Cardinale Branda Castiglioni.

Il concorso è organizzato dal Circolo Culturale Masolono da Panicale col patrocinio del Comune e la Pro Loco di Castiglione Olona. Alla premiazione erano presenti il sindaco Emanuele Poretti, il presidente della Pro Loco Roberto Cristofoletti, il presidente dell'”Associazione Masolino da Panicale” Michele Piacenza, la poetessa Annitta Di Mineo e il presidente di giuria Luigi Giurdanella.

«Quante emozioni suscitano queste poesie, semplici e intense nello stesso tempo» ha detto Giurdanella. «Poesie brevi, che si snodano tra l’interrogazione sull’imponderabile e l’accettazione del divino, affezione per tutto quello che è umano e ammirazione per la bellezza del creato. Predomina comunque un sentimento di amor per la vita. A volte fa capolino una profonda e contagiosa mestizia alla quale il poeta reagisce con sottile ironia e apparente allegria. Il messaggio è nella consapevolezza eroica della propria fragilità con la coscienza che la vita continuerà nella poesia. Volume ben costruito: la copertina dai colori tenui è molto elegante , e in quarta un’opera dell’autrice nella medesima tonalità. All’interno il libro è corredato da motivi ornamentali nella gamma dei grigi: quasi un macramè. Conclude la raccolta una interessante ed esaustiva biografia prevalentemente in immagini”.

A ritirare il premio c’erano la mamma Salvina Di Mineo e il fidanzato Andrea Di Bisceglie, che ha portato con sé una foto di Arianna, con il suo sorriso.