Arnie e api per mantenere l’area verde

MIELE E CANDELE

Con delibera di Giunta, l’Amministrazione Comunale di San Vittore Olona, ha siglato un accordo affinché l’azienda agricola Polinelli, già riconosciuta per la sua produzione di miele a marchio DE.Co, possa gestire e mantenere l’area verde (ex piattaforma ecologica) in via Gramsci, presso l’Area Umida La Foppa e installarvi arnie per le api e la produzione di miele e conseguentemente la possibilità gestire e organizzare laboratori didattico per le scuole proprio sulla vita delle api e sull’attività dell’apicoltore.

«Questo accordo – ha detto il Sindaco di San Vittore Olona Marilena Vercesi – è un ulteriore valore aggiunto per una zona che in passato era considerata solo un’area dismessa , infatti dal 2009 dopo averla salvaguardata delle attività venatorie, valorizzata con il percorso Olona Green Way e con l’area umida della “Foppa”, oggi possiamo definire quest’area un luogo eco sistemico di riferimento per fauna e flora.

Più precisamente la convenzione prevede che sarà recintato il perimetro del terreno che accoglierà le arnie per la produzione del miele, mentre l’area verde antistante sarà gestita dal produttore Polinelli che provvederà alla piantumazione ed alla pulizia della stessa per trasformandola in spazio didattico.

Questo accordo fa seguito ad altre due convenzioni già stipulate con questo spirito: la prima con l’associazione Olona Viva che si è fatta carico della manutenzione e gestione dell’area della Foppa, la seconda con la famiglia Meraviglia per l’apertura al pubblico del suo storico Mulino. Ecco che con questa terza convenzione andiamo ad arricchire un percorso che vede un aumento dell’attenzione da parte del pubblico sul territorio, lungo l’Olona Green Way».

Il senso profondo delle convenzioni stipulate sino ad oggi, ma soprattutto il progetto sovra comunale Olona Green Way, vanno nella direzione di una valorizzazione del territorio reale, concreta: «La valorizzazione del territorio – ha aggiunto il Sindaco Vercesi – per noi non è parola vacua ma un’azione quotidiana, realizzata concretamente. Ci dobbiamo pertanto muovere in rete, e noi lo stiamo facendo con i produttori, ristoratori e associazioni perchè senza un coinvolgimento attivo dei soggetti presenti sul territorio non può sussistere alcuna reale ed efficace azione di valorizzazione e promozione. In questi giorni stiamo perfezionando in collaborazione con l’Ecomuseo di Parabiago l’applicazione Olona Green Way per gli smartphone che conterrà i punti di interesse non solo di San Vittore Olona ma di tutti i comuni del PLis dei Mulini, lancio quindi un appello affinché anche le altre Amministrazioni abbiamo la nostra stessa attenzione per il territorio e si impegnino a fondo per fare un lavoro di squadra».