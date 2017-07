Arrestato vandalo seriale d’auto

Foto varie

Questa notte, i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Saronno hanno arrestato per l’ennesima volta il tunisino 49enne, già resosi responsabile di furti su auto qualche notte fa.

L’uomo era stato rimesso in libertà dopo la convalida del 24 luglio. A seguito di alcune segnalazioni inoltrate dal reparto procedente per violazioni commesse dall’uomo relative all’obbligo di dimora in altro comune della provincia di Como, il GIP di Busto ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere che stanotte è stata eseguita dai militari dopo che lo hanno rintracciato, neanche a dirlo, in prossimità di alcune auto in sosta.