La poesia sul lago

Arriva il primo Concorso letterario “Menta e Rosmarino”: è aperto ai lettori, amici, simpatizzanti del giornale e a tutti coloro che hanno l’hobby della scrittura.

Il concorso si divide in 2 sezioni: sezione A: poesia; sezione B: racconto breve.

Regolamento:

1. Le poesie, a tema libero, devono essere inedite e ciascuna non dovrà superare i 30 versi escluso il titolo.

Ogni concorrente potrà presentare un numero massimo di 3 poesie.

2. I racconti, a tema libero, devono essere inediti e ciascuno non dovrà superare le 10.000 battute compresi gli spazi (oppure 2 facciate formato A4 corpo 11). Ogni concorrente potrà presentare un numero massimo di 2 racconti.

3. Le opere, poesie e racconti, dovranno essere inviate per posta in busta chiusa alla sede dell’Associazione Culturale “Menta e Rosmarino”, Via Campo dei Fiori 26 – 21034 Cocquio Trevisago VA entro la data del 31 ottobre 2017 (farà fede il timbro postale di spedizione).

4. La busta dovrà contenere 2 copie di ciascuna opera: una copia dovrà essere rigorosamente anonima per sottoporla alla giuria, l’altra copia dovrà riportare su ogni foglio scritto i dati del concorrente: nome e cognome, firma, indirizzo, numero di telefono, e-mail. I concorrenti si impegnano a presentare esclusivamente opere che sono frutto della propria creazione personale.

5. La partecipazione al concorso prevede un contributo per spese di segreteria fissato in € 10,00 (dieci) per ogni sezione. E’ possibile la partecipazione ad entrambe le sezioni: in questo caso il contributo previsto è di € 20,00 (venti). Il contributo dovrà essere inserito nella busta unitamente alle opere da presentare al concorso.

6. Verranno premiati i primi tre classificati di ciascuna sezione; i premi saranno costituiti da opere d’arte; sono esclusi premi in denaro.

7. Gli scritti regolarmente pervenuti saranno giudicati da una giuria, il cui operato è insindacabile. I nominativi dei giurati saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione che avverrà nell’ambito della presentazione al pubblico della rivista culturale “Menta e Rosmarino”, edita dall’omonima Associazione.

La data e la sede della cerimonia di premiazione verranno comunicati ai vincitori del concorso telefonicamente o a mezzo posta elettronica in tempo utile per potervi presenziare. I premi potranno essere ritirati dagli interessati o da un loro rappresentante munito di delega.

8. Gli autori concedono all’Associazione Culturale “Menta e Rosmarino” il diritto di pubblicazione delle proprie opere sull’omonima rivista culturale, senza aver nulla a pretendere come diritti d’autore. La proprietà delle opere rimarrà comunque dei rispettivi autori.

9. La partecipazione implica l’accettazione integrale del presente regolamento. I partecipanti autorizzano l’Associazione Culturale “Menta e Rosmarino” al trattamento dei dati personali con le modalità previste dal D. Lgs. n.196/03.

Tutti i concorrenti e i loro familiari sono invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione ad ingresso libero che prevederà momenti di intrattenimento per il pubblico e rinfresco di chiusura. Il presente bando di concorso e il programma completo della manifestazione saranno disponibili sul sito internet www.mentaerosmarino.it e sulla pagina Facebook dell’Associazione. Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare la Segreteria del concorso letterario nella persona di Adriano Biasoli, telefono 3409779060

email biasoli.a@libero.it .