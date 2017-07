Arrivano i cartelli per “ricordare” ai padroni di raccogliere la cacca dei cani

Foto varie

Sono iniziati giovedì mattina le operazioni per l’installazione di 60 cartelli stradali in alcune zone di Parabiago, una segnaletica che intende ricordare ai proprietari di cani di mantenere pulite strade, marciapiedi e aree verdi dagli escrementi degli amici a 4 zampe.

Inoltre, l’Amministrazione comunale ha voluto rimarcare il dovuto atto di civiltà anche con una segnaletica orizzontale dipingendo sui marciapiedi lo stesso logo dei cartelli che riporta l’immagine di un cucciolo di cane che attende ed osserva il proprio proprietario mentre pulisce ciò che lui ha lasciato in ricordo sull’asfalto.

Questo il commento del Sindaco Cucchi e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Quieti: «I cartelli intendono ricordare ai cittadini che maltrattano la nostra città e non rispettano ciò che è di tutti, che esistono sanzioni importanti per chi sporca e non raccoglie ciò che il proprio cane lascia sui nostri marciapiedi. Sensibilizzare, quindi, diventa importante per chiedere a tutti di sorvegliare e aiutare il comune a mantenere pulita la città facendo rispettare le semplici regole della convivenza».