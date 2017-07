Ars cantus si esibisce nella piazza delle associazioni

Foto varie

L’associazione Ars Cantus, importante realtà culturale venegonese doc che si è esibita a Vienna e al Duomo di Milano, questa volta ha scelto come palco la nuova piazza delle associazioni di Venegono Inferiore. L’appuntamento con l’orchestra è per la sera di giovedì 20 luglio per un concerto nel cuore del paese.