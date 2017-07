Aspetta l’ex moglie fuori dal lavoro con un coltello in auto: arrestato

Foto varie

Era appostato nella via dove lavora l’ex moglie ed aveva con sé in auto un coltello: è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Marnate il 45enne di Gorla Minore che negli ultimi mesi è diventato l’incubo dell’ex consorte.

Tutto è iniziato ieri pomeriggio quando al 112 è arrivata la chiamata per la presenza dell’uomo che già in passate aveva preso di mira l’ex moglie mentre arrivava o usciva al lavoro.

Quando i militari sono arrivati sul posto gli hanno chiesto i documenti e l’uomo è apparso subito infastidito dall’intervento dei carabinieri.

Incalzato dalle domande non ha neanche fatto mistero del reale motivo per cui era lì in sosta. La pattuglia senza indugiare ha eseguito una perquisizione personale e della vettura trovando all’interno della tasca laterale della portiera un coltello.

Il 45enne ha tentato di reagire ma è stato subito bloccato dai carabinieri e dopo il trasferimento alla caserma di Saronno arrestato.

Nel corso dei successivi accertamenti i carabinieri hanno, infatti, ricostruito la vicenda di tormenti ed abusi a cui da tempo l’uomo sottoponeva la donna.