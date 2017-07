Associazione Genitori in festa a Casorate

Foto varie

“Sarà come rivivere S. Tito ma questa volta concentrato in 2 giorni!”

Questo è lo spirito che muove l’A.GEN.CAS. (Associazione Genitori Casorate Sempione) che dà appuntamento a tutti dai piccoli ai grandi per due giorni di Festa presso l’Area Feste di Casorate Sempione. Il 7 e l’8 luglio prossimi vedranno impegnati i genitori di Casorate in un full-immersion per raccogliere fondi a favore delle attività e progetti per i Bambini e ragazzi del Paese, in primis la realizzazione del parchetto giochi di Via Isonzo.

Il programma dei due giorni prevede per quanto riguarda la cucina, la riproposizione di parte del menù della Festa di S. Tito con l’aggiunta di particolarità gustose in stile Street Food, un punto cocktail con freschissime bevande e due punti birra. Tutto ciò nella serata di venerdì 7 e nella giornata di sabato 8 luglio.

Gli eventi dei due giorni prevedono:

venerdì sera dalle 21:30 Musica Live con i “Monkey Scream Cabarock” che allieteranno e faranno ballare con le loro rivisitazioni rock e revival, dalle 23 l’AGenCas offrirà una mega spaghettata per tutti e dalle 23:30 il piatto forte prevede Silent Disco con tre DJ che faranno ballare con tre generi musicali diversi (Commerciale-House-Tecno, Revival-Cartoni animati, Rock con Radio Lupo Solitario).

Sabato: dalle 15 sarà allestita una grande area Giochi per i bimbi delle diverse età che rimarrà aperta fino a sera; sempre dalle 15 partirà il “Battesimo delle moto”, in collaborazione con il Motoclub Sempione33, che consentirà ai bambini di provare l’ebbrezza di salire sulle loro moto per un giro nel Paese (si raccomandano casco ed indumenti chiusi). Dalle 19 aprirà la cucina e dalle 22 ripartirà per il secondo giro la Silent Disco, questa volta ad un orario consono anche ai più piccoli.

L’AGenCas (onlus) ad un anno circa dalla nascita ha finora realizzato progetti come la donazione di defibrillatori alle Scuole ed Oratorio, collaborato con la Scuola per i progetti KET/CLIL, realizzato incontri per i ragazzi sull’utilizzo dei social network e molto altro ancora. «Nel cassetto ci sono tante idee e tanti sogni e sappiamo che la nostra forza è l’unione, sappiamo che con il contributo anche piccolo di ciascuno potremo arrivare ai traguardi, sempre per il benessere psico-fisico dei nostri Ragazzi. Invitiamo tutti a venirci a trovare il 7 e l’8 luglio presso l’Area Feste in Via Roma a Casorate Sempione. L’AGenCas. ti aspetta!»