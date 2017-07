Astuti: “Il Pd solidale con il sindaco Corbo”

Samuele Astuti - Sindaco

Il Sindaco di Malnate e Segretario Provinciale del Pd Astuti dichiara: “Piena solidarietà al Sindaco Giovanni Corbo: è necessario un impegno condiviso affinché la gestione dell’accoglienza trovi soluzioni positive sui nostri territori. Gli amministratori in provincia di Varese devono essere messi nelle condizioni di poter accogliere. Sono vicino al sindaco Corbo un amico e un collega di grande valore, che sta affrontando l’emergenza con grande impegno e spirito di solidarietà, proprio come quei Sindaci che si sono resi disponibili in provincia di Varese ad accogliere, mettendo a disposizione di tutti le esperienze positive derivanti proprio dall’accoglienza.”

Il Sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca e portavoce della Rete Civica dei sindaci per l’accoglienza Fabio Passera osserva:”Lo abbiamo detto più volte e mai come adesso dobbiamo ribadirlo: non esistono risposte semplici a problemi complessi. Anche in Provincia di Varese, il Partito Democratico e i suoi amministratori sono sempre stati in prima linea per rispondere a questo vera e proprio esodo di dimensioni bibliche che sta interessando le popolazioni del Sud del mondo, costrette a fuggire da guerre, fame, carestie e violenze di ogni genere. Ora però la misura è colma e non si può chiedere sempre agli stessi di farsi carico anche dei problemi di chi preferisce nascondere la testa sotto la sabbia. Nella nostra Provincia è inammissibile che solo una cinquantina di Comuni su 139 abbia aperto le porte ai profughi. Nessuno di noi si tirerà indietro, però chiediamo rispetto e pretendiamo che ognuno faccia la propria parte, senza furberie. Abbiamo dato tanto e tanto continueremo a dare. Siamo stufi però di passare come sciocchi buonisti, rivendicando la nostra capacità di aprire le Comunità a culture e bisogni che arrivano da lontano. Con intelligenza e ostinazione, come stiamo facendo dal primo momento. Purché valga per tutti, senza diventare l’anello debole sul quale si scarica ogni responsabilità senza aver neppure la dignità di poter dire l’ultima parola nei Comuni che amministriamo”

Sara Battistini, Vice Segretaria Provinciale del Pd di Varese aggiunge: “Occupiamoci di come gestire al meglio questo processo, e non degli slogan vuoti e senza senso che ogni giorno la Lega Nord fa arrivare a ogni mezzo di informazione. La Lega Nord spesso tenta di sabotare qualsiasi strumento di organizzazione e gestione di questo problema. Due su tutti: la Lega Nord esce o non aderisce allo SPRAR. Inoltre, Il Presidente di Regione Lombardia continua a rifiutarsi di istituire il Tavolo di coordinamento dell’Accoglienza, che servirebbe a coordinare al meglio la fase dell’accoglienza, nell’interesse di tutti i cittadini”.