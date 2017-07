Astuti, Pd: “L’agenzia del farmaco a Milano un’occasione anche per Varese”

Le foto di Malnate

«L’Agenzia europea del farmaco a Milano? Una grande occasione per tutto il territorio». Lo afferma il segretario provinciale del Partito Democratico, Samuele Astuti, commentando la possibilità che la European Medicines Agency possa approdare in Italia in virtù del suo trasferimento obbligato da Londra causa Brexit. Proprio oggi, infatti, la candidatura milanese è stata ufficialmente lanciata a Palazzo Pirelli dal premier Paolo Gentiloni, dal governatore Roberto Maroni e dal sindaco Beppe Sala.

«L’industria farmaceutica – prosegue Astuti – è particolarmente in salute non solo nel capoluogo lombardo, ma anche nelle zone limitrofe come la provincia di Varese. Per questo motivo ritengo che il nostro territorio sia quello più adeguato a ospitare un’istituzione così importante».

La European Medicines Agency (EMA) è l’agenzia comunitaria dell’Unione europea che si occupa della valutazione dei medicinali. Milano, che ha messo temporaneamente a disposizione Palazzo Pirelli, punta a superare la concorrenza di diverse città fra le quali spiccano Amsterdam, Lille, Bonn, Vienna e Bratislava (queste ultime due sembrano le rivali più accreditate). Fra l’altro, l’eventuale arrivo di funzionari e tecnici di EMA e delle loro famiglie potrebbe coinvolgere direttamente Varese, in particolare la Scuola europea di via Montello.

«Mi auguro davvero che i vertici di Ema optino per l’Italia – conclude Astuti -, anche perché si andrebbe a formare un importante asse scientifico con Human Technopole, il polo di ricerca destinato a insediarsi nell’ex area Expo, quindi ancora più vicino a noi: un’altra grande opportunità di sviluppo e innovazione, caratteristiche per le quali Regione Lombardia è chiamata a distinguersi».