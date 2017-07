Astuti (PD): “Laura Prati sinonimo di buona politica”

laura prati costantino iametti apertura

Sono passati quattro anni da quando, era il 22 luglio 2013, Laura Prati morì in seguito all’agguato avvenuto 20 giorni prima all’interno del municipio di Cardano al Campo.

Il primo cittadino, eletto nel 2012, si trovava come ogni giorno nel proprio ufficio, impegnata come ogni settimana nel ricevimento dei cittadini. Con lei in quel momento c’era il vicesindaco Costantino Iametti (con lei nella foto), rimasto a sua volta ferito nella sparatoria.

Da quattro anni a questa parte sono stati numerosi gli eventi e le manifestazioni organizzati per ricordare lo sfortunato sindaco del Pd, a partire dall’intitolazione in sua memoria del municipio cittadino e di una sala di Palazzo Lombardia.

«Laura – sottolinea il segretario provinciale del Partito Democratico Samuele Astuti – era una donna che ha testimoniato col suo esempio la bellezza di servire la propria comunità nelle istituzioni: era sinonimo di buona politica, per la quale nutriva una passione sincera, e di vicinanza agli ultimi e a chi soffre. Ha sempre fatto di un valore l’appartenenza a un partito, lavorando con grande convinzione, e ha più volte sottolineato la centralità delle politiche di genere. La grande comunità del Pd e la politica tutta devono continuare a ricordare Laura come un esempio da seguire ogni giorno».