Investito dal treno mentre attraversa i binari: è grave

Treni fermi per oltre un’ora sulla Milano-Gallarate, a causa dell’investimento di una persona nella stazione di Canegrate.

È successo questa mattina, martedì 11 luglio. Il 118 è intervenuto sul posto con un’ambulanza e un’auto medica, attivati poco prima delle 8. L’uomo è sopravvissuto all’impatto. Sono in corso anche accertamenti di Polizia giudiziaria.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, residente in Brianza, avrebbe scavalcato la barriera in cemento e attraversato i binari non accorgendosi che il diretto stava transitando. Il ferito è stato fortunatamente sfiorato dal convoglio diretto a Domodossola ed è stato sbalzato contro il marciapiede riportando numerose ferite. Ora è ricoverato all’ospedale di Legnano dove i sanitari hanno valutato le condizioni per sottoporlo a un intervento.

Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario. Trenord parla di ritardi fino a 50 minuti “a seguito di accertamenti di sicurezza nella stazione di Canegrate e un intervento del soccorso sanitario”. I ritardi hanno riguardato sia i treni in direzione Nord che quelli diretti a Milano. Il binario in direzione della metropoli è stato riattivato intorno alle 9, dopo un’ora di stop, mentre alle 9.45 è stata riattivata la circolazione sul binario dispari (direzione Gallarate/Varese/Domodossola/Luino)

il tabellone dei treni alla stazione di Gallarate

Questa mattina si sono registrati anche problemi sulla Milano-Saronno-Varese FNM, a causa dei danni provocati da un veicolo a un passaggio a livello.