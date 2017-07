Auto contro le sbarre del passaggio a livello, ritardi

TreNord: VERGOGNA!

Ritardi sulla linea FNM Milano-Saronno-Varese, a causa di un incidente al passaggio a livello all’ingresso della stazione di Malnate da Varese.

Trenord parla di “conseguenze dei danni, provocato da un autoveicolo, ad un passaggio a livello nella stazione di Malnate”, prima delle 7. Un’auto ha “tallonato” – cioè urtato con violenza – le sbarre di un passaggio a livello, provocando il blocco (come funziona la sicurezza a un passaggio a livello? Vedi qui). FNM spiega che la circolazione è stata ripristinata con l’intervento di una squadra che ha presidiato il passaggio a livello, come previsto dalla normativa in caso di guasti.

Ritardi consistenti anche sulla Milano-Gallarate FS, a causa di un incidente che ha coinvolto una persona all’altezza della stazione di Canegrate.