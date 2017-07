Auto ribaltata alla rotonda delle “Cinque Strade”, sulla Varesina all’ingresso della città, per la precisione in via Monte Grappa. È accaduto lunedì 3 luglio, intorno alle 13.30 e sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 e una pattuglia della Polizia Locale. Sono rimaste ferite due persone: una donna di 52 anni e un uomo di 28. Entrambi sono stati portati all’ospedale Galmarini di Tradate e per fortuna nessuno dei due si trova in pericolo di vita.