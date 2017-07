Auto ribaltata in un prato

Perde il controllo dell’auto e finisce in un prato a testa in giù.

È successo a Casalzuigno, nella mattinata di mercoledì 19 luglio, intorno alle ore 11.30.

Alla guida una donna di 76 anni, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in prontio soccorso. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Luino, intervenuti in via Sciareda con un’autopompa per mettere in sicurezza il veicolo.