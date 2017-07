Automobilista 20enne si ribalta in macchina

Una 600 ribaltata a Travedona Monate

Una Fiat 600 si è ribaltata a seguito di un incidente oggi, martedì 25 luglio alle ore 14. Sul posto, nel comune di Travedona Monate sulla strada provinciale 32 sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra.

Galleria fotografica Una 600 ribaltata a Travedona Monate 3 di 3

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente dell’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale. Si tratta di un ragazzo di 2o anni.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito che fortunatamente è stato portato in ospedale in codice verde, quindi con ferite considerate lievi.