Tutte le indicazioni aggiornate sui lavori previsti in autostrada A8 Milano-Gallarate-Varese autolaghi

(ultimo aggiornamento: lunedì 1 luglio 2017)

A8 MILANO-VARESE: CHIUSA L’ENTRATA DI LAINATE ARESE VERSO MILANO

Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A8 Milano-Varese, per tre notti consecutive, con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di domani, martedì 4 luglio, alle ore 05:00 di venerdì 7, sarà chiusa l’entrata di Lainate Arese, verso Milano, per lavori connessi alla realizzazione della quinta corsia.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l’entrata di Lainate (km 8+200).