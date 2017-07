Autostrada chiusa due notti tra Solbiate Arno e la Gallarate-Gattico

Foto varie

Attenzione, viaggiatori: per due notti consecutive sarà chiuso un tratto di autostrada molto frequentato della nostra provincia per il rifacimento della pavimentazione stradale. Si tratta di quello compreso tra Solbiate Arno e l’allacciamento con la D08 (Diramazione Gallarate-Gattico) in direzione Milano.

La chiusura è prevista dalle ore 22 di martedì 11 alle 5 del mattino di mercoledì 12 luglio e per lo stesso orario (22-05) della notte successiva, tra mercoledì 12 e giovedì 13.

Autostrade per l’Italia ha comunicato anche gli itinerari alternativi offerti a chi sarebbe dovuto transitare nel tratto interessato. Sono i seguenti:

– in direzione della A8, dopo essere usciti obbligatoriamente a Solbiate Arno, seguire la segnaletica per la A8 Milano-Varese percorrendo la SP20 e la SP341, con rientro in autostrada alla stazione di Gallarate;

– in direzione della D08-Diramazione Gallarate-Gattico, dopo essere usciti obbligatoriamente a Solbiate Arno, seguire la segnaletica per D08 Gallarate-Gattico percorrendo la SP341 e la SP26, con rientro in autostrada alla stazione di Besnate.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21.