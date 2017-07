Azzate è pronta per tifare Martinenghi

Foto varie di nuoto

C’è un intero paese in fibrillazione in vista dell’inizio delle gare di nuoto (in piscina: quelle in acque libere sono già in corso) ai Mondiali di Budapest. Si tratta di Azzate, “patria” di uno degli atleti più attesi della spedizione azzurra, ovvero Nicolò Martinenghi.

Alcuni locali pubblici del paese, su iniziativa della Pro Loco e del Comune, trasmetteranno sui propri schermi le gare nelle quali è impegnato il giovane campione tesserato per il Nuoto Club Brebbia e da poco entrato nei ranghi delle Fiamme Oro.

All’iniziativa hanno aderito la “Accademia della Birra” di via Mascagni 14, il Bar Trattoria “L’Amico Fritz” di via Marconi 29 e il “Bar della Pesa” di via Piave 40. In particolare, saranno trasmesse le finali dei 100 rana (lunedì 24 luglio dalle ore 17) e dei 50 rana (mercoledì 26 luglio dalle ore 17)