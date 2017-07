Bambino di 6 anni perde la vita dopo un bagno in piscina al matrimonio

Un bambino di sei anni ha perso la vita dopo un bagno in piscina ad un matrimonio. È successo nella giornata di domenica 9 luglio in un ristorante del pavese ad un bambino che risiede coi famigliari a Castano Primo, comune del milanese ad un passo dal confine con la provincia di Varese.

Un momento drammatico cominciato proprio durante i festeggiamenti del matrimonio quindi i bambini hanno scelto di fare un bagno in piscina. In poco tempo proprio i piccoli hanno lanciato l’allarme dopo aver visto il piccolo già incosciente tra le acque: potrebbe aver perso i sensi a causa di una congestione dopo essersi tuffato.

Il bambino era in arresto cardiocircolatorio e immediatamente è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Bergamo dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Non è però riuscito a sopravvivere.