Banchetti e fuochi d’artificio: per gli svizzeri è festa nazionale

La festa all'interno dell'esposizione universale di Milano

Martedì 1 agosto in Svizzera è festa nazionale. Si tratta delle celebrazioni per la ricorrenza della fondazione della Confederazione nel 1291, data alla quale si fanno risalire i primi patti tra i tre Cantoni Uri, Svitto e Untervaldo che formavano il nucleo dell’odierna Svizzera.

Durante tutta la giornata l’intero paese si veste con i colori delle bandiere svizzera, cantonali e comunali e in ogni comune vengono organizzati festeggiamenti. La mattina è tradizionalmente aperta da brunch e banchetti e nel resto della giornata ci sono i discorsi solenni di noti esponenti del mondo politico o della cultura, esecuzioni di brani musicali, saggi di ginnastica.

Con il calar della sera si sfila per le strade con lanterne illuminate, candele e vestiti tradizionali in attesa degli spettacoli pirotecnici che illuminano la notte in ogni angolo del Paese.

In tutto il suolo nazionale, compreso nel Canton Ticino confinante con la provincia di Varese, sono organizzati centinaia di eventi. I principali sono elencati sul sito internet del turismo svizzero.

GLI EVENTI PIU’ VICINI ALLA PROVINCIA DI VARESE

Sul Monte Lema con il CAI di Luino per vedere i fuochi d’artificio

Gli scavi del Monte San Giorgio a Meride

Il Museo dei fossili di Meride in collaborazione con il Museo cantonale di storia naturale, invita grandi e piccini il 1° agosto alla giornata di porte aperte agli scavi scientifici in corso nel sito Unesco del Monte San Giorgio. Qui tutte le informazioni

I fuochi sul lago ad Ascona

Alle ore 22.30 inizieranno, come tradizione vuole, i fuochi pirotecnici. Uno spettacolo, anno per anno rinnovato, preparato con cura dalla Pirotecnica Sagl, che attira un folto pubblico sul lungolago di Ascona.

In attesa del “clou” della serata, oltre a passeggiare sul lungolago, si può ristorarsi su una delle terrazze o presso il “Grottino dell’Associazione Manifestazione Ascona” allestito per l’occasione sul piazzale Torre con musica dal vivo. A partire dalle ore 21, come ogni anno, il concerto della Big Band Ascona.

Celebrazioni e fuochi d’artificio a Lugano

Festeggiamenti e celebrazioni per tutta la giornata dell’1 agosto a Lugano. Ecco gli orari nel dettaglio:

06:00 – Diana con i tamburini per le vie del centro

10:30 – Posa della corona al Monumento all’Indipendenza con momento musicale della Filarmonica di Castagnola

11:00 – Concerto della Filarmonica di Castagnola a Palazzo Civico

18:00 – Concerto della Lüganiga Band in Piazza Riforma

20:30 – Riunione delle Autorità e Associazioni in via Nassa

20:45 – Corteo delle Autorità e Associazioni sul lungolago

21:15 – Discorso commemorativo di Doris Leuthard, Presidente della Confederazione svizzera in Piazza Riforma

21:45 – Concerto della Filarmonica di Lugano in Piazza Riforma

22:30 – Grande spettacolo pirotecnico sul lago*

23:15 – Animazione musicale in Piazza Manzoni con la Lüganiga Band

*In caso di cattivo tempo (vento con forza 11 o superiore) si terranno il 2 agosto