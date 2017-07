Bar e fruttivendolo nei guai, scattano le multe

Gallarate

Una nuova apertura abusiva e un ampliamento abusivo.

Due le sanzioni comminate negli ultimi giorni dagli agenti della annonaria della polizia locale di Gallarate.

In primo provvedimento riguarda il pubblico esercizio di via Larga 1 a Caiello: 1.032 euro di multa al titolate, tornato in possesso della licenza dopo un periodo di cessione del bar. All’esercente è stato contestato il fatto di non essersi intestato l’attività e perciò di operare a tutti gli effetti senza permessi.

Nel secondo caso gli agenti gallaratesi hanno multato con 5.164 euro il fruttivendolo di via Beccaria 8, in zona stazione ferroviaria. L’esercente, già sanzionato lo scorso mese di giugno per “apertura abusiva” con un verbale di pari importo, aveva ampliato l’area di vendita senza la necessaria autorizzazione.

Le operazioni di questi giorni confermano la volontà dell’amministrazione comunale di centrodestra di imporre il rispetto del testo unico che disciplina la legge sul commercio (legge regionale numero 6 del 2 febbraio 2010).