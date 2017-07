Baraldi, dal Varese a Busto Arsizio

BPM Sport Management 2017 2018 pallanuoto

È il centroboa Fabio Baraldi l’ultimo colpo di mercato della BPM Sport Management che aggiunge così un ulteriore rinforzo al proprio organico, grazie all’accordo con l’ex pallanuotista del Circolo Canottieri Napoli.

L’ultima tappa della carriera del nuovo centroboa bustocco è con la calottina della Canottieri Napoli, squadra con cui Fabio Baraldi ha disputato le ultime 4 stagioni compreso il campionato 2016/2017. Nel palmares dell’ultima novità di mercato targata BPM Sport Management anche tante presenze con la Nazionale Italiana di pallanuoto. Un’avventura che ha visto Fabio Baraldi protagonista del bronzo conquistato in azzurro agli Europei di Budapest nel 2014, del 7° posto nella World League di Bergamo nel 2015, del 4° posto ai Mondiali di Kazan nel 2015, del 6° posto agli Europei di Belgrado nel 2016 e sempre nel 2016, del 4° posto nella World League di Huizou e del torneo Preolimpico di Trieste che aveva poi qualificato gli azzurri alle Olimpiadi di Rio 2016.

Baraldi è stato fino a pochi mesi fa il presidente del Varese Calcio affiancando Aldo Taddeo e Paolo Basile alla guida della società biancorossa, prima di lasciare l’incarico a fine stagione.

Queste le sue prime parole: «Sicuramente arrivo alla BPM Sport Management con la voglia di ottenere qualcosa di importante. La squadra è stata costruita per vincere almeno un trofeo nel prossimo campionato e penso che questo sia l’obiettivo di tutti. Io cercherò di fare il possibile perché questo accada. Nell’ultima stagione ho portato, insieme ai miei compagni di squadra, la Canottieri Napoli in Coppa Campioni dopo una trentina d’anni, ma il mio ciclo lì ormai era terminato e volevo ricominciare. Ho scelto la BPM Sport Management perché credo nel Presidente Tosi e nel Direttore Sportivo Averaimo e in un ottimo allenatore come Baldineti. Penso che la prossima stagione potrà essere una stagione ricca di successi».