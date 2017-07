Basta cadute in corso Italia: novità nel viale alberato

Addio cadute in corso Italia negli ultimi giorni l’assessorato all’Ambiente e quello ai Lavori pubblici hanno avviato un cantiere per risolvere i problemi legati alla presenza dei tondelli delle piante nell’ultimo tratto della arteria, quello tra via Genova e via Carcano.

Gli operai sono all’opera con un materiale di ultima generazione per riempire il dislivello tra la pavimentazione e il terreno delle aiuole in cui sono messe a dimora le piante. Questa soluzione, già adottata da molte città, presenta molti vantaggia azzerare il rischio cadute, risolvere il problema del decoro urbano e nello stesse tempo non creare problemi alle piante. Il materiale infatti non ostacola il passaggio dell’acqua e non ostacola il benessere delle piante.

Malgrado i tanti pregi l’assessore Dario Lonardoni ne sottolinea un limite invitando i saronnesi a prestare attenzione: “Purtroppo questo materiale ha un punto debole non è carrabile. Invitiamo pertanto chi utilizza quel tratto di corso Italia con automezzi di evitare di impegnare i tondelli per non danneggiarli”.

Per questi primi giorni le zone sottoposte all’intervento sono state transennate per permettere al materiale si stabilizzarsi.