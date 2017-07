Battaglia di cuscini: successo in piazza Libertà

Grande entusiasmo e divertimento sabato sera, 15 luglio, in piazza Libertà con la battaglia dei cuscini proposta dal Distretto urbano del Commercio con la collaborazione dell’Amministrazione comunale e di Ascom.

A partire dalle 21 decine di famiglie si sono radunate in piazza Libertà dove gli organizzatori della compagnia Melarancio avevano posizionato il proprio camioncino a alcune bandiere arancione.

Alle 21,30 dopo tanta attesa l’inizio dello spettacolo con l’allestimento degli spazi per la battaglia, a partire dal ring, realizzato con un tappeto blu, e l’annuncio delle regole.

Poi con l’aiuto di alcuni papà gli organizzatori, perfettamente riconoscibili con le divise arancione ed i caschetti, hanno portato i cuscini, poco meno di 700, al centro del tappeto e dopo il countdown è partita la battaglia.

A scatenarsi nel lancio dei cuscini tanti bimbi ma anche adolescenti, genitori e persino pensionati. Non sono mancati momenti in cui si è cercato di coinvolgere il pubblico che assisteva alla battaglia dai gradini del sagrato. Gran finale all’insegna del relax con la possibilità per i bimbi di gattonare e rotolarsi in un maxi cuscino pieno d’aria sostenuto dai genitori.