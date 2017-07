Battistello, Molinari e Bruzzone: «Vogliamo vincere»

Varese Calcio 1910

Dopo la chiacchierata con il presidente Aldo Taddeo, nel pomeriggio spazio ai veri protagonisti, i giocatori del Varese, tra i quali il neo arrivato Andrea Battistello: «Ero nel mirino del club da un po’ e, dopo una decina di giorni di preparazione con la Reggiana, ho deciso io stesso di venire qui per avere l’opportunità di giocare. Ho tanti stimoli e ho anche avuto una buona impressione del mister e dei compagni, anche se li ho visti veramente poco. Obiettivi personali? Fare meglio dello scorso anno e cercare di vincere il campionato. Per quanto riguarda il mio ruolo preferisco fare la mezzala, ma sono a disposizione del mister».

Altro attesissimo arrivo al campo è stato quello del nuovo bomber Hernan Rodolfo Molinari (nella foto): «Sono contento di essere arrivato in una squadra come il Varese che è conosciuta in tutta Italia. Dobbiamo creare un gruppo solido e ho già visto tanti ragazzi molto forti che vogliono fare bene. Longobardi lo conoscevo come nome, ma grazie ad alcuni amici e ai giorni passati insieme in ritiro devo dire che è davvero una persona e un calciatore eccezionale. L’attaccante cui mi ispiro? Bruno Marioni, giocatore che nessuno conosce ma con cui ho avuto la fortuna di giocare all’Estudiantes. Obiettivi personali? Un attaccante vuole sempre fare gol, ma ad esempio lo scorso anno ho fatto meno di 20 reti e ho vinto il campionato. Spero di ripetermi quest’anno con il Varese; vogliamo vincere anche per gli splendidi tifosi che ci hanno seguito fin qui e se lo meritano»

Infine un commento anche per Matteo Bruzzone: «Sono contento di esser tornato qui. Mi aspetto tanto da quest’anno: siamo una squadra nuova e ci stiamo conoscendo. L’importante è il gruppo. Abbiamo gente esperta: ad esempio Michele Ferri ha giocato in A, ma c’è da imparare da tutti quanti, basti pensare a Molinari e Longobardi».