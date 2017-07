Precipita dal sesto piano: muore una donna

polizia cantonale

È precipitata dal sesto piano di un palazzo a Bellinzona in via San Gottardo. È accaduto ieri sera, lunedì 3 luglio, attorno alle 23 in via San Gottardo a Bellinzona in Canton Ticino.

La donna, di 24 anni di origini eritree, è precipitata nello spiazzo antistante la zona garage ed è morta sul colpo come hanno constatato i sanitari della Croce Verde chiamati in soccorso.

Questa mattina, la Polizia cantonale, che sta indagando sul fatto, ha arrestato il compagno della vittima un cittadino eritreo di 35 anni. L’accusa è di omicidio preterintenzionale.

L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Moreno Capella.