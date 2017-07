Bene confiscato in via Quintino Sella, emesso il bando per il riutilizzo

busto arsizio varie

È stato pubblicato sul sito istituzionale l’avviso di selezione per la concessione d’uso a titolo gratuito delle tre unità immobiliari di via Q. Sella, 7 assegnate al patrimonio del Comune dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

L’Amministrazione comunale ha intenzione di destinare gli immobili alla realizzazione di un progetto finalizzato a sostenere l’avvio al lavoro delle persone in stato di svantaggio, in uscita da percorsi di detenzione e/o in condizione di disagio socio-economico e a favorire il recupero produttivo e sociale dei beni confiscati.

Nell’avviso di selezione, a cui sono allegati il modello di domanda (scadenza 5 agosto 2017) e le planimetrie, sono indicati i soggetti destinatari (di cui alla Legge 109/96), le finalità sociali e ogni altra informazione. Per ogni chiarimento è inoltre possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali di via Roma al numero di tel. 0331390117.