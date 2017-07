Beppe Carletti ospite a Fagnano Olona

busto arsizio varie

Serata di festa al parco dedicato alla memoria di Don Mario Mascheroni a Bergoro di Fagnano Olona, con la solita simpatia dei ragazzi dell’Associazione “Qualcosa per il Mondo” che ogni week end allieta la quotidianità dell’area verde.

Ospite della serata, applaudito dai presenti, dal Presidente del sodalizio Alessandro Macchi, dagli amici della Pro Loco Armida Macchi con il suo Vice Presidente Paolo Bossi e da tanti fans, il noto tastierista dei Nomadi Beppe Carletti, grande amico dei fagnanesi, giunto più volte in paese negli ultimi anni.

Molto cordiale e disponibile a scattare fotografie e firmare autografi ai fans, Carletti si è intrattenuto volentieri con Macchi e Bossi a rievocare i precedenti appuntamenti che lo hanno visto protagonista a Fagnano Olona. Partendo dai concerti tenuti con i Nomadi al campo sportivo dell’oratorio di Bergoro nel settembre 2003 e nel giugno 2005, agli eventi al Castello Visconteo per un’esposizione di quadri e opere realizzate dal compianto Augusto Daolio, fino all’evento benefico del settembre 2016 ideato per una raccolta fondi a favore delle vittime del terremoto.

“Ricordo con piacere le precedenti volte in cui sono venuto a Fagnano – ha raccontato Beppe Carletti – e sono sempre stato accolto con molto affetto da tutti voi, di questo vi devo ringraziare. Alessandro Macchi è una brava persona, e il fan club dei Nomadi fondato qui in paese è sempre attento e si prodiga a organizzare iniziative come quella di stasera, in un’area verde molto bella”.

La serata è proseguita in musica, con l’esibizione della “Ekoline Band”, che ha avuto il piacere di duettare con lo stesso Beppe Carletti interpretando alcune tra le più note canzoni dei Nomadi.