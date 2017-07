Bimba di 5 anni dimenticata sull’autobus

incidenti varie

Dimenticano una bimba di 5 anni sull’autobus. E’ successo nel pomeriggio di sabato 22 luglio su un autobus della Movibus sulla tratta Busto Garolfo – Legnano.

Arrivato in città, alla fermata di piazza del Popolo, dal bus sono scese una decina di persone, tutte di etnia rom, con al seguito 5/6 bambini. Erano salite sull’autobus a Villa Cortese ed avevano fatto non poca confusione sul mezzo.

Una volta riavviato l’autobus, alla fermata successiva, in Largo Tosi si è avvicinata all’autista una piccola in lacrime. Piangeva disperata chiedendo dove fossero i suoi genitori. L’autista l’ha tranquillizzata ed ha subito chiamato i Carabinieri.

La pattuglia del NORM di Legnano è arrivata sul posto e dopo aver sentito dall’autista come fossero andate le cose, ha preso in consegna la piccola di 5 anni e si è messa alla ricerca del gruppo di parenti, rintracciato poco dopo in Corso Italia. Accompagnate madre e figlia di caserma per accertamenti, la bimba è poi stata restituita alla madre non senza un minimo di sollecitazione ad essere più attenta.

Dal racconto è emerso che la bimba si era seduta sui sedili posteriori dell’autobus dove si era addormentata. Al richiamo dei grandi tutti i bambini sono scesi, anche la sorellina gemella, ma lei non si è svegliata, accorgendosi dopo qualche minuto di essere rimasta sola sull’autobus.