Bimba di tre anni scappa di casa, la ritrovano i carabinieri sulla provinciale

La pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Castano Primo ha stentato un po’ a credere che davvero la bambina fosse sola. Sola, confusa, ai margini di una strada di grande scorrimento quale la SP34, all’altezza del centro abitato di Turbigo (MI).

Fermatosi, il brigadiere l’ha subito avvicinata, la bambina non è scappata. Lui è un papà premuroso e con i bimbi ci sa fare. L’ha avvicinata, l’ha presa in braccio, ci ha giocato un po’ ed ha cominciato a cercare, certo che nei dintorni ci sarebbe stata la risposta alla strana e pericolosa presenza della piccola Martina (nome di fantasia) in strada. Purtroppo, però, nell’immediato nessuna risposta.

Allora la chiamata al Comandante della Stazione, il maresciallo Cosimo Paglialunga, e da questi alla Centrale Operativa di Legnano, alla Polizia Locale di Turbigo, all’Ospedale di Cuggiono per sapere se fosse stato dato l’allarme e, una volta ricevuta risposta negativa, per informare dell’avvenuto rinvenimento, qualora qualcuno comunicasse la scomparsa.

Intanto, con la piccola e gli altri carabinieri della Ccaserma si è portato sul posto e insieme si sono messi alla ricerca quando hanno notato alcune persone il cui atteggiamento e soprattutto i cui volti avevano l’espressione inequivocabile della disperazione. Si erano accorti pochi minuti prima della scomparsa della bimba che, mentre giocava nel giardino con la sorella poco più grande, era riuscita ad aprire il cancelletto ed ad allontanarsi. L’abitazione è distante circa 200 metri dal luogo in cui la pattuglia dei Carabinieri l’ha incontrata.

L’emozione è stata tanta quando i genitori e la sorellina, la famiglia è del luogo, hanno potuto riabbracciare la piccolina che è rimasta sempre sorridente, anche tra le lacrime di commozione di tutti. Nessuna responsabilità, solo tanta paura. Dal Comandante della Compagnia di Legnano i complimenti agli operanti.