Bimbi chiusi in auto, due casi in un solo giorno per i Vigili del Fuoco

Diversi gli interventi ai quali oggi, giovedì, sono stati chiamati a rispondere i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate. Oltre ai normali interventi, sono stati chiamati per tre soccorsi .

Il primo alle ore 8:30, nel comune di Olgiate Olona in via L’Aquila dove, per cause ancora in fase di accertamento, un operaio durante una lavorazione all’interno di un cantiere edile è precipitato da un’impalcatura per circa quattro metri riportando ferite serie ma non tali da metterlo in pericolo di vita. Gli operatori intervenuti con un’autopompa hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere l’uomo.

Nel pomeriggio sono stati due gli interventi per soccorrere bambini rimasti chiusi in auto, entrambi nel comune di Busto Arsizio, uno in via Siena e l’altro in Corso Italia.

Durante un attimo di distrazione dei genitori, due bambini si sono chiusi rispettivamente all’interno di due autovetture. I piccoli hanno azionato la chiusura centralizzata dei veicoli, rimanendo imprigionati. I vigili del fuoco sono riusciti ad aprire le auto senza arrecare danni agli automezzi.