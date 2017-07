Bimbi e genitori “salutano” la Canziani

C’erano anche il sindaco Galimberti e l’assessore ai servizi educativi Di Maggio alla manifestazione di saluto alla scuola elementare Canziani organizzata dai genitori.

Ma soprattutto, c’erano alunni, genitori, ex alunni e maestre: che hanno “lasciato il loro cuore” anche fisicamente, sui cancelli della scuola, e hanno intonato una particolare versione di A Te di Jovanotti, in onore della Canziani, che l’anno prossimo non li vedrà più entrare nelle aule.

«Un provvedimento che ha colto di soppressa anche noi, che abbiamo solo cercato di rimediare – ha spiegato l’assessore ai servizi educativi Rosella di Maggio – Cercando di mantenere continuità nei servizi educativi. Per questo abbiamo cercato delle classi per i bambini alla don Bosco, che è nello stesso istituto comprensivo, e abbiamo istituito una navetta per settembre».

«Sono sicuro che dopo questo momento difficile – ha aggiunto il sindaco Galimberti – gli stessi bambini avranno la consapevolezza di quello che è stato fatto, che è stato fatto solo per la loro sicurezza».

PER LA CANZIANI ANCHE UN’IPOTESI PEDIBUS NEL BOSCO

Tra le possibilità per raggiungere la nuova scuola don Bosco, che è in via Busca, a poche centinaia di metri in linea d’aria dalla Canziani, ma più lontana percorrendo le strade principali, c’è anche quella del Pedibus.

Non attraverso le strade usuali, ma lungo piccole vie che permettono di “tagliare” tra case e boschi: un percorso che l’annuale marcia del Pellicano, organizzata dai genitori del comprensorio, ha già fatto scoprire.

«Manderemo i nostri tecnici a valutare il percorso – hanno spiegato sindaco e assessore – Se si rivelerà fattibile, potrebbe essere un’ottima alternativa all’auto, anche se comunque la navetta sarà assicurata». Il percorso è infatti di poco più di 5 minuti a piedi.