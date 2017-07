Bimbo di 9 anni investito da uno scooter: è grave

incidenti varie

Un bimbo di nove anni investito e in pericolo di vita.

È successo a Caslano, in Canton Ticino, poco prima delle 11.30 di mercoledì 12 luglio. Un cittadino italiano alla guida di uno scooter proveniente da Magliaso in direzione di Ponte Tresa, ha colpito in pieno in via Colombera il bambino, svizzero. Il piccolo, 9 anni, teneva per mano un altro bambino, fortunatamente illeso.

Sul posto i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo le prime cure hanno trasportato in ambulanza il giovane all’ospedale. A detta dei medici il piccolo avrebbe riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita. Illeso il conducente dello scooter.

Per consentire i rilievi del caso alla Polizia, la strada cantonale all’altezza di via Colombera è chiusa in entrambe le direzioni e non verrà riaperta prima delle 15. Sul posto oltre la Polizia cantonale e la Polizia comunale Malcantone Ovest.