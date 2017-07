Blues e salamelle, il weekend è servito

Gash Music Festival: le foto della prima serata (inserita in galleria)

Ecco tutti gli appuntamenti del fine settimana:

Meteo - Dopo una settimana di sole e afa, arriva un weekend a metà. Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino, sabato 8 luglio il tempo sarà ben soleggiato, molto caldo e afoso con un ulteriore aumento delle temperature con punte di 36-37°C sulla bassa pianura padana. In tarda serata passaggi nuvolosi. Domenica 9 luglio, invece, dalle Alpi alla fascia pedemontana ci sarà nuvolosità variabile e clima temporalesco. Sulla pianura padana temporali meno frequenti e ancora perlopiù soleggiato e caldo.

Varese - Si avvicina il weekend e da domani fino a domenica in programma ci sono tanti eventi a Varese. Venerdì 7 e sabato 8 luglio prosegue la sperimentazione della pedonalizzazione del centro varesino. Venerdì e sabato dalle ore 20 a mezzanotte, saranno dunque pedonali: via Sacco, via Robbioni e via del Cairo. Piazza Beccaria e via Vetera e Cacciatori delle Alpi. Via Volta. Via Carrobbio, piazza Motta e il primo tratto di via Bizzozero.

Varese - Venerdì 7 luglio torna lo Shopping by Nigh in centro: negozi aperti la sera in occasione dei saldi estivi dalle ore 21 alle 24.

Varese – Venerdì sera la via Sacco sarà il palcoscenico di una serata a base di sport. Il Comitato di Via Sacco, in collaborazione con gli assessorati allo Sport e alle Attività produttive del Comune di Varese e Ascom, organizzano l’iniziativa “SportINStrada” una kermesse notturna di sport ed esibizioni artistiche. Dalle ore 20 in via Sacco verranno allestiti campi attrezzati, reti, porte e tutto il necessario per svolgimento di mini-partite dimostrative. Ci sarà spazio, inoltre, per le performance artistiche circensi e un’area dedicata alla danza aerea.

Varese - Venerdì inizia il Black & Blue Festival con due spettacoli in via del Cairo dalle ore 18.30 con l’aperitivo in blues e concerto di Angelo “Leadbelly” Rossi e in piazza Carducci, sempre dalle 18.30, con il concerto in acustico di Daniele Tenca Duo. Sabato e domenica il Black & Blue Festival si sposta ai Giardini Estensi. Sabato sera sotto la tensostruttura nei Giardini Estensi, alle 21:30 il concerto di Linda Valori & Pugno Band mentre domenica sempre alle 21.30 spettacolo di Danny Bryant Band. Tutte le informazioni su facebook.

Varese - Sabato 8 luglio la festa sarà anche in via Como grazie ai ragazzi dell’Informagiovani del Comune di Varese. Dalle ore 18 eventi musicali, di intrattenimento, il tutto con allestimento di stand di associazioni giovanili, sportive e culturali e stand di street-food. Alle ore 21.30 proiezione dei Corti Cisa, una selezione di cortometraggi realizzati da registi esordienti, nell’ambito della rassegna cinematografica che si sta svolgendo nei quartieri di Varese “Movie Rider” organizzata da Filmstudio 90 insieme al Comune di Varese. Per info su Movie Rider: www.filmstudio90.it;

Schiranna - Domenica 9 luglio sarà possibile raggiungere il sito Unesco dell’Isolino Virginia partendo direttamente da Varese con imbarco dal lido della Schiranna. Per informazioni, prenotazioni e orari: https://www.isolinovirginia.it/orari-di-navigazione/

Sacro Monte – Domenica prossima, 9 luglio, a partire dalle ore 10, l’’Osservatorio spalancherà le sue porte per una giornata di “porte aperte” interamente dedicata alle meridiane - Tutto il programma

Comerio - Sabato e domenica nell’area feste stand gastronomico, paella e sangria, musica, balli e tanto divertimento.

Daverio - Bossalito, sfida a colpi di bocce. Venerdì 7 e sabato 8 luglio appuntamento al bocciodromo di Daverio. Nella classifica generale Brunello è in testa – Tutto il programma

Albizzate – Ventisette artisti in 60 ore di festival ad ingresso gratuito. Questa è l’offerta musicale che le maglie gialle del Mega, l’associazione giovanile di Albizzate, hanno organizzato in vista dell’Owl Night Festival, il nuovo festival albizzatese, con il patrocinio del Comune di Albizzate, nato dallo spirito e dalla passione che per quattordici anni hanno dato vita all’Albizzate Valley Festival. Da stasera fino a domenica - Tutto il programma



Cazzago Brabbia - Il carpione “re” di Cazzago. Domenica 9 luglio torna in località Lago di Piazza, sul lago di Varese, la festa del pesce di lago “Sagra del Carpiùn”. Premiato il piatto migliore e specialità per tutti – Tutto il programma

Buguggiate - Fino a domenica stand gastronomico e pista da ballo nell’area Tigros.

Boarezzo - Il 9 luglio c’è la Festa del patrono San Giovanni Battista: domenica pomeriggio ci sarà la Santa Messa, processione e tradizionale incanto dei canestri presso la piazzetta della sede. - Tutto il programma

Cuvio - Il fine settimana inizia presso il Teatro Comunale di Cuvio venerdì 7 con il gruppo degli Allievi chitarristi del Liceo musicale Manzoni di Varese che presenteranno musiche di Giuliani, Barros, Castelnuovo-Tedesco, e Torroba. Sempre a Cuvio, sabato 8 Psychana-Lyrique: spettacolo semi-serio di opera lirica. Cosa succede quando lo psichiatra è un pianista e la paziente un soprano? Venite a scoprirlo in questo spettacolo con musiche di svariati autori: Rachmaninoff, Dvoràk, Verdi, Mozart, Strauss e altri ancora. Voce soprano Annik De Grom e al pianoAdalberto Riva. Domenica 9 concerto di Chitarra del maestro Antonio Dominguez in località S. Antonio di Castelveccana. – Tutto il programma

Cassano Valcuvia – Sabato 8 luglio, al Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, andrà in scena “Con me in Paradiso” uno spettacolo teatrale nato dalla collaborazione tra Associazione Teatro Periferico e Cooperativa sociale Agrisol. A recitare, sotto la regia di Paola Manfredi, saranno sette richiedenti asilo ospiti della comunità di Laveno Mombello - Tutto il programma

Dumenza – Sabato pomeriggio 8 luglio il CAI Luino propone una escursione culturale in Valdumentina accompagnati da Maurizio Miozzi, ricercatore storico, per scoprire ed ammirare Runo una vera gemma nascosta. - Tutto il programma

Luino - Nel weekend dal 7 al 9 luglio a Luino andrà in scena la 18° edizione della 24h di basket in memoria di Gianni Albertoli e Maurizio Siracusa: tre giorni di tornei nei quali si disputerà la 11° edizione del torneo di basket in carrozzina.

Porto Valtravaglia – Le comunità di Domo e di Porto organizzano la tradizione “festa del Corpus Domini” e che, con la Madonna Assunta, costituisce la Festa di Domo – Tutto il programma

Leggiuno – Per il festival itinerante si esibisce la Dirty Dixie Jazz Band alle 21.30 sul lungolago in località Arolo. Ingresso libero, apericena prima del concerto al ristorante Antico Lido, prenotazioni allo 0332.648122.

Castelveccana - Music Beer & Sport Show per tutto il fine settimana a Caldè. Dalle 17 di venerdì 7, Rufus Band Show e sabato 8 Non Plus Ultra Band, domenica 9 dalle 11.30 pranzo con la chitarra di Ricky, pomeriggio sport e sera pianobar.

Mercallo - Festa dei calabresi, weekend di festa sulla spiaggia: stasera musica. Tutte le sere (domenica solo alle 12) stand gastronomico tipico.

Ternate - Anche quest’anno abbiamo il piacere di invitarvi alla GRANDE FESTA che celebrerà il ventisettesimo anniversario della SOS DEI LAGHI. La festa si terrà al Parco Berrini di Ternate - Tutto il programma

Carnago - Dal 6 al 9 luglio torna la Festa del Gruppo Alpini di Carnago, presso l’Area Feste di Carnago. – Tutto il programma

Malnate – Dal 7 al 10 luglio, presso la tensostruttura Are Feste di via Pastore a Malnate, vi aspetta Festateggiando e il suo weekend della carne – Tutto il programma

Arcisate - Il Corpo musicale di Arcisate organizza per sabato 8 e domenica 9 luglio al Parco della Lagozza la Festa della Musica. Chiusura scoppiettante con lo spettacolo di fuochi pirotecnici. – Tutto il programma

Bisuschio - Due di giorni di cucina ligure e piemontese nel segno della solidarietà, con musica d’autore e stand gastronomico per i palati più raffinati, nell’area feste di Bisuschio in via Bonvicini, con appuntamento sia a pranzo che a cena- Tutto il programma

Besano - Si apre questa sera a Besano la tre giorni di festa organizzata dal Gruppo Alpini. Da venerdì 7 a domenica 9 luglio nella sede degli Alpini e in piazzale Monte San Giorgio si cena, si balla e si celebrano le Penne nere con diversi momenti aperti a tutta la popolazione.

Porto Ceresio - Oltre al tradizionale mercatino che dal tramonto anima il lungolago nei venerdì sera d’estate, è in programma uno spettacolo teatrale.

Alle 21, in piazza Bossi, per la rassegna “Teatro sotto le stelle” la compagnia Teatro delle Cinque lire di Brusimpiano presenta “Sarà un matrimonio perfetto”, commedia comica in due atti. - Tutto il programma

Porto Ceresio – Domenica 9 luglio la Canottieri Porto Ceresio ospita i Campionati Regionali Lombardi di canottaggio a sedile fisso. Ben 208 gli equipaggi in arrivo sul Ceresio, appartenenenti a 18 società dalle province di Como, Varese e Brescia. – Tutto il programma

Lavena Ponte Tresa – Continua la Festa Italo – Svizzera dell’italiana Lavena Ponte Tresa e della svizzera Ponte Tresa, giunta alla 24a edizione. Si svolgerà nel fine settimana del 7-9 luglio, per proseguire il 12-16 luglio: coinvolgerà sia la parte italiana, che quella svizzera. In programma stand gastronomico e musica in piazza, la serata dei fuochi è per sabato 8 luglio. - Tutto il programma

Gallarate - Domenica 9 luglio “Illusionismo e comicità’” in Piazza Libertà, alle ore 21. Spettacolo con Walter Maffei, Ale Bellotto, Max Bunny e Mago Diego. Comicità e magia creano un mix sapiente e accattivante, apprezzato da un pubblico di tutte le età.

Gallarate – Il Circolo Legambiente di Gallarate ha organizzato un momento conviviale sabato 8 luglio, a partire dalle ore 17,30 al Centro Parco Ticino “Cascina Monte Diviso” di Gallarate. Alle 18 è prevista una passeggiata con le guide del Parco Ticino, ci si può presentare alla spicciolata (ritrovo 17.30). Alle 20 è prevista poi una cena, è necessaria la prenotazione ai numeri di telefono indicati. - Tutto il programma

Cassano Magnago - Decima edizione per la Festa del ciclismo del G.S.San Pietro: l’evento è in programma da venerdì 7 luglio fino al 16 Luglio. Appuntamento all’area feste di via 1° maggio a Cassano Magnago: ogni sera dalle ore 19,00 apertura dello stand gastronomico e della pizzeria con forno a legna a cura di Made in Italy; a seguire dalle ore 21,00 la tradizione del ballo liscio.

Induno Olona - Due giorni di festa per un vero e proprio tuffo nel passato. Al Borgo Olonese di Induno Olona, sabato 8 e domenica 9 luglio è in programma una rievocazione storica che per due giorni vi porterà nel medioevo, con figuranti in costume, falconieri, giochi e antichi sapori. – Tutto il programma

Induno Olona – Venerdì 7 luglio, alle 19, nel Giardino della Pro Loco di Induno Olona, in via Porro 34, è in programma la quinta risottata della stagione 2017 della Pro Loco.

Sesto Calende – Il Lake Street Food Festival approda sul lungo fiume di Sesto Calende. Oltre venti food truck sforneranno sul posto specialità regionali e internazionale da mangiare mentre si passeggia: arrosticini, pesce fritto, sushi, panini col polpo, paella, cannoli siciliani, hamburger, tapas, sangria e molto, molto altro. Per tutto il fine settimana.

Busto Arsizio – Domenica 9 luglio dalle ore 19.30, Latinfiexpo inaugura la seconda settimana dedicata ai paesi dell’America Latina con il Messico alla presenza della Console Titolare del Messico Marisela Morales , delle autorità istituzionali del Comune di Busto Arsizio e dei rappresentanti della Camera di Commercio di Varese. - Tutto il programma

Olgiate Olona – Sabato 8 luglio alle 21.30 a Villa Restelli ad Olgiate Olona (Via Franco Restelli, 20 – ingresso 8 euro intero – 5 euro ridotto studenti o tessera ARCI), per il festival JAZZaltro, in programma una serata ricca di ospiti e realtà di ogni estrazione artistica. Fulcro della serata Mangalavite & BeatBoxer. – Tutto il programma

Casorate Sempione - Il Comitato Salviamo la brughiera di Casorate Sempione propone per domenica 9 luglio un pomeriggio estivo nel verde e all’ombra degli alberi che punteggiano la brughiera. L’iniziativa è ospitata al Campo San Giorgio Riding Club con picnic, escursioni e altro – Tutto il programma

Lonate Pozzolo – Raduno dei bersaglieri per il 50° Fondazione Fanfara Bersaglieri Nino Tramonti Mario Crosta. Attesi centinaia di cappelli piumati – Tutto il programma

Tradate – Secondo fine settimana per il rinato Palio dei Rioni di Abbiate Guazzone. Sei contrade che si contendono il titolo di questa iniziativa che mancava al paese da 24 anni. Dal 7 al 9 luglio sono in programma le finali di diverse competizioni. Il tutto accompagnato dallo stand gastronomico e dalle iniziative serali organizzate dagli Amici dell’Asilo di Abbiate: sabato 8 luglio con lo spettacolo dei Truzzi Volanti mentre domenica 9 luglio con la musica anni ’70 e ’80 di DJ I Love Vinyl. Sabato pomeriggio invece sfilata per le vie del centro del paese. - Tutto il programma

Legnano - Continua l’edizione 2017 del Rugby Sound al Castello con J Ax e Fedez, Litfiba, Holy.