Bogno, Alpini in festa per i settant’anni

Varie dai comuni

Una grande festa quella che si è tenuta domenica a Bogno, per i settant’anni della Festa degli Alpini e solennizzata dalla musica della Filarmonica Besozzese, diretta dal Maestro Irene Guerra.

Ecco il racconto della giornata di Doride Sandri:

Il Capogruppo Roberto Spreafico, emozionato per l’importante ricorrenza, ha rivolto a tutti i presenti parole di saluto e ringraziamento per la partecipazione. Il Sindaco Riccardo del Torchio ha ringraziato gli Alpini per la loro importante presenza nella comunità e ha spronato perché il gruppo possa crescere ancora con dei giovani che condividono i loro valori.

Il Presidenze Sezionale Luigi Bertoglio, si è congratulato con tutto il Gruppo, per i valori e lavori di solidarietà con tutti ed ha consegnato una pergamena a ricordo dell’anniversario. Molto toccanti i momenti a ricordo dei numerosi giovani besozzesi caduti per la Patria nel 1917 durante il 1° conflitto mondiale, sono stati ricordati i nomi e le circostanze. Erano presenti il Vice Sindaco Gian Luca Coghetto, l’assessore alla cultura silvia sartorio, Ospiti, il Vice Presidente della Sezione di Cividale del Friuli Antonio Ruocco, il Gagliardetto del gruppo di Lodi. I Consiglieri Sezionali; Mario Alioli, Armando Cadario, Massimo Portatadino, Fabrizio Pedroni, Ferdinando Vanoli e Giuseppe Ceriotti. Un doveroso ringraziamento per la cerimonia religiosa a Don Sergio Vegetti per la significativa omelia, alla corale diretta dal M° Raffaella Maggi e all’organo M° Chiara Pasotto. Complimenti a tutti è stato un bellissimo momento d’incontro.