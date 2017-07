Bonucci indossa gli occhiali di Gandhi. Messaggio di pace ai tifosi?

Anche Leonardo Bonucci indossa gli occhiali di Ghandi della The Boga Foundation. Simbolo di pace a livello mondiale, il neocalciatore del Milan ha scelto di posare con gli occhiali per sostenere l’iniziativa dei fratelli Boga di Tradate. Iniziativa che ha coinvolto anche altri numerosi personaggi dello sport, tra cui recentemente anche Bebe Vio e Danilo Gallinari. Leggi anche Tradate - Gli occhiali di Gandhi, da Tradate alle paralimpiadi di Rio

Inoltre, la foto di Bonucci con gli occhiali di Ghandi è stata usata proprio oggi, 19 luglio, come immagine di apertura del quotidiano Tuttosport, che dedica un approfondimento alla decisione di Bonucci di lasciare la Juventus. La scelta del difensore di indossare questi occhiali sembra sia proprio un messaggio di pace e di distensione verso i tifosi bianconeri dopo l’addio a sorpresa dalla Juventus e l’approdo al Milan.

Ma Bonucci ha voluto indossare gli occhiali di Gandhi anche come augurio per poter ripetere in rossonero i successi ottenuti alla Juventus. Dopo Bebe Vio, che li ha indossati alla vigilia delle Paralimpiadi di Rio 2016 dove ha poi vinto la medaglia d’oro, ora Leonardo Bonucci indossa gli occhiali della The Boga Foundation li indossa alla vigilia della nuova stagione calcistica.