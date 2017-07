Bossalito, tutto pronto per la festa finale

L’edizione 2017 del Bossalito, la sfida tra i paesi della Valbossa, sta per arrivare alla conclusione. In testa alla classifica dei nove paesi partecipanti per ora c’è Daverio, ma non è detta ancora l’ultima parola (nella foto i vincitori di Albizzate del torneo di Calcio Balilla)

Ecco la classifica al termine delle cinque prove:

- Daverio: 120 punti (già utilizzato il bonus sindaco, ovvero la partecipazione del sindaco ad una qualunque gara ha permesso di attribuire al proprio paese 10 punti in più)

– Brunello: 95 (già utilizzato il bonus sindaco)

- Albizzate: 80

- Mornago: 75 (già utilizzato il bonus sindaco)

- Buguggiate: 72 (già utilizzato il bonus sindaco)

- Bodio Lomnago: 67

- Galliate Lombardo-Crosio della Valle: 51

- Azzate: 42 (già utilizzato il bonus sindaco)

Ed ecco quali sono i prossimi appuntamenti:

- 29 luglio: tiro alla fune a Buguggiate (area feste Tigros)

- 30 luglio: “Quatar pass e na curseta” (area feste Tigros di Buguggiate)

E sarà proprio l’area feste Tigros protagonista degli appuntamenti conclusivi del Bossalito.

Venerdì 28 luglio apertura della festa: gnocco fritto e musica con il Dj Marco.

Sabato 29 luglio: stand gastronomico a base di “costine ubriache” e tiro alla fune (musica con il Dj Marco)

Domenica 30 luglio: “Quatar pass e na curseta” corsa aperta a tutti di circa 6 chilometri. Iscrizioni dalle ore 8 con un costo di 3 euro per i ragazzi fino a 14 anni è gratis. Ogni partecipante porterà 2 punti alla classifica del proprio paese ad esclusione dei “forestieri” che regaleranno un punto simpatia al comune preferito. Ore 20 gran finale e premiazione del Bossalito 2017