Bossi e Belsito condannati per truffa allo Stato

Umberto Bossi, l’ex leader della Lega, condannato a due anni e sei mesi di reclusione, Francesco Belsito, l’ex tesoriere a quattro anni e dieci mesi, con l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. E’ questa la condanna per truffa ai danni dello Stato pronunciata dal tribunale di Genova, giudici Marina Orsini, Cristina Dagnino e Daniela Faraggi, pubblico ministero Paola Caleri.

La vicenda riguarda l’utilizzo dei soldi del finanziamento pubblico ai partiti destinati alla Lega Nord, 48 milioni di euro, che secondo la sentenza sono stati impiegati per fini propri. Ora i fondi dovranno essere restituiti a Camera e Senato e il giudice ha disposto che i soldi vengano confiscati alla Lega.

A inizio luglio, il pm Paolo Filippini aveva chiesto 2 anni e 3 mesi per l’ex leader della Lega, 1 anno e mezzo per Renzo Bossi e 2 anni e mezzo per Belsito.