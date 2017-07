Brambilla e Ambrosetti “piedi d’oro” a Samarate

Piede d'oro Samarate 2017

Grande partecipazione agonistica ieri – domenica 2 luglio – a Samarate, dove si è disputata la 8a “Samaràa da cursa”, prova valida per il circuito 2017 del Piede d’Oro: ben 600 gli atleti che si sono dati appuntamento di buon mattino al centro sportivo di Veghera, cuore della manifestazione.

A livello di risultato è doppietta per l’Atletica Palzola: vittoria tra gli uomini con Marco Brambilla e tra le donne con la “solita” Sabina Ambrosetti, giunti al traguardo rispettivamente in 31’47” e in 35”36″.

In campo maschile Brambilla ha preceduto il compagno di colori, Antonio Vasi, di una manciata di secondi (31’54” per il secondo all’arrivo), mentre al terzo posto si è piazzato Giuseppe Bollini (Circuito Running) in 31’58”. Giù dal podio, a seguire, Luke Roberts (Gavirate), Sandro Cavallaro (Arcisate), Fernando Coltro (Valbossa), Sandro Ferrazzo (Casorate) e Ali Ahouate (Arcisate), tutti in meno di 33′.

Tra le donne invece, Ambrosetti ha preceduto di oltre un minuto Eugenia Vasconi (Team DiBi), brava a regolare Marta Dani (Valbossa) per la seconda piazza. Fuori dal podio un’altra protagonista consueta del Piede d’Oro, Elena Soffia (Cassano Magnago) mentre Francesca Barone ha ottenuto un buon quinto posto.