Brava Robur, l’under 14 è quarta in Italia

Foto varie di pallacanestro

A dieci anni di distanza da uno storico titolo italiano di basket under 14 (QUI la lettera scritta da uno dei protagonisti di allora), la Robur et Fides ha sfiorato nuovamente lo scudettino nella medesima categoria, chiudendo al quarto posto le finali nazionali di Bormio.

Sul parquet del “Pentagono” i ragazzi allenati da Todisco e Negri sono arrivati sino alle semifinali, prima superando il girone di qualificazione (sconfitta di misura con Trieste, vittorie con Potenza e Foggia) e poi eliminando nei quarti Ancona.

A quel punto i gialloblu sono stati battuti dalla fortissima Stella Azzurra Roma per 70-57, “antipasto” per i capitolini che poi si sono aggiudicati il titolo tricolore nella finale contro Milano.

La Robur invece ha disputato la finale per il terzo e quarto posto contro la Virtus Bologna, con i bianconeri che hanno prevalso per un solo punto (62-61) fallendo il tiro della vittoria a fil di sirena (Dagri 18, Alesina 13 per Varese) al termine di una gara mozzafiato.

I giovani roburini – è il gruppo dei 2003 – hanno comunque fornito una serie di prestazioni maiuscole durante la rassegna valtellinese. A livello individuale, Kevin Caccia è stato inserito nel quintetto ideale delle Finali con Spagnolo e Agbamu (Stella Azzurra), Gravaghi e Broglio (Olimpia Milano). Premio anche per coach Todisco, votato miglior allenatore del torneo.