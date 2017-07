Bregazzana, Civati e Galimberti riaprono la strada

Dopo anni di chiusura al traffico, alternati a temporanee riaperture, la strada comunale che conduce dal quartiere di Bregazzana a Induno Olona, via Magnani, sarà riaperta al traffico nei prossimi giorni. Lo hanno annunciato, con un sopralluogo nel rione, il sindaco Davide Galimberti e l’assessore al territorio e lavori pubblici Andrea Civati. Via Magnani, colpita da continui smottamenti dovuti alla presenza nel sottosuolo di molte sorgenti di acqua, è stata risanata con un impegno diviso al 50% tra il Comune di Varese e quello di Induno Olona. Si attende solo l’ordinanza del sindaco di Induno Cavallin, che deve liberare la parte temrinale della strada dai jersey di cemento. Dovrebbe arrivare entro lunedì sera.

Galimberti e Civati, contestualmente, hanno compiuto un giro per il quartiere insieme ad alcuni cittadini. Il sindaco ha promesso che invierà due richiedenti asilo a tagliare l’erba sulla scalinata Ticinese, e che chiederà all’ufficio strade alcuni rattoppi di buche. Nei prossimi giorni sono in programma altri interventi nei quartieri di Varese. Oggi, giovedì 6 luglio, a Bregazzana è stata anche rifatta la segnaletica a terra e in particolare gli stop e le strisce bianche dei parcheggi a disco orario.

