Brugnone, Pd: “Perché l’orario della biblioteca si stringe?”

I consiglieri comunali alla prima seduta il 12 luglio 2016. Massimo Brugnone del Pd

“Quando mi sono candidato, la maggiore apertura della biblioteca era uno dei principali punti del programma elettorale. Lo scorso 25 ottobre, grazie al lavoro portato avanti col gruppo consiliare PD Busto Arsizio, siamo riusciti a far passare una mozione che andava in questa direzione. Oggi è il 10 luglio e sono passati più di otto mesi dall’approvazione di quella mozione in cui tutto il Consiglio comunale chiedeva al Sindaco e alla Giunta di attivarsi per garantire a tutti gli utenti della nostra biblioteca di poter beneficiare di una maggiore apertura. Un mesa fa, invece, come tutte le estati l’orario è stato ridotto, con una chiusura di tre pomeriggi a settimana”.

Così il consigliere comunale Pd Massimo Brugnone che ha presentato un’interrogazione sull’orario di apertura della biblioteca di Busto Arsizio per chiedere all’amministrazione comunale cosa abbia fatto e cosa abbia intenzione di fare per raggiungere l’obiettivo di maggiore apertura della Biblioteca così come richiesto dal Consiglio comunale.