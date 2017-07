Brusco in concerto al torneo “El Concios Cup”

brusco

Sabato 22 luglio, in occasione delle finali della terza edizione del torneo “El Concios Cup”, è in programma il concerto di Brusco. L’artista romano salirà sul palco allestito nel campo sportivo di via Ronco, il live è previsto per le 22 e sarà ad ingresso libero.

Brusco come di consueto offrirà al pubblico un viaggio attraverso la dancehall prodotta negli oltre vent’anni di carriera. Non mancheranno classici come «L’erba della giovinezza», «Amore non so» e «Sotto i raggi del sole» fino alle nuove hit di Guacamole, l’album uscito a giugno.

«Ogni anno cerchiamo di offrire uno spettacolo migliore a chi ci segue nelle tre settimane dei nostri tornei – racconta il presidente dell’associazione Russo Floriano- anzi in un certo ci sentiamo tenuti a farlo visto il successo di pubblico di quest’anno. Il nostro inoltre è un gruppo di amici che vuole ricordare in modo spensierato un amico prematuramente scomparso. Vogliamo chiudere con una bella festa infiammata da Brusco sabato sera».

L’associazione El Concios ci tiene poi a ringraziare l’amministrazione di Carnago e la società sportiva Insubria calcio per il supporto che ogni anno rende possibile mandare avanti quello che sta diventando

Un appuntamento fisso per l’estate dei carnaghesi.