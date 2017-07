Burattini in piazza Cairoli

Azzate, burattini, piazza carducci

E’ uno degli appuntamenti più attesi dai bimbi di Azzate: uno spettacolo di burattini in una delle piazza più suggestive del paese, in pieno centro storico. L’occasione è la festa di Sant’Anna che si celebra in paese anche con l’apertura straordinaria di una cappelletta di solito chiusa al pubblico e che davvero merita una visita.

Come da tradizione, quindi, appuntamento per grandi e piccini in piazza Cairoli, la piazza Nuova, mercoledì 26 luglio ore 21.00 con gli artisti della Compagnia Roggero che interpreteranno lo spettacolo dal titolo Biancaluna.

Lo spettacolo è organizzato come sempre dalla Pro Loco di Azzate. L’ingresso è gratuito