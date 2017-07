Buste artistiche per festeggiare gli 85 anni del gruppo alpini Saronno

Festa della montagna con gli alpini

Buste artistiche per festeggiare un importante traguardo per la città di Saronno. In occasione dei festeggiamenti per l’ottantacinquesimo anniversario di fondazione del gruppo alpini saronnese l’Ana cittadina con l’ambasciata cittadina Uzupis organizzano un progetto di mail art postale dal tema “Alpini sempre”.

In sostanza tutti i saronnesi sono invitati a realizzare una busta artistica “a tema” e inviarla entro e non oltre il 10 settembre a Marino Radice, capogruppo degli alpini di Saronno.

La tecnica è libera ultimo requisito che le opere siano realizzate su buste standard C5, C6 o CL. Ogni partecipante potrà inviare al massimo 4 busto ciascuna con una singola opera. Ogni mail art, infatti, deve essere inviata singolarmente per posta ordinaria. Non è possibile mandare una busta cumulativa.

Non ci sarà nè selezione nè giuria ma tutte le opere saranno esposte il 24 settembre in una mostra a Saronno. Al termine dell’esposizione le opere saranno archiviate nella sede saronnese.

L’indirizzo a cui spedire le mailart “Alpini sempre” è Marino Radice via Monte Rosa 17 21047 Saronno (Va). Per informazioni è possibile scrivere a marino.radice@libero.it.