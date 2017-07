Busto, occhio ai finestrini rotti in via Abba

Foto varie

Gentile Redazione di Varesenews,

faccio riferimento al Vostro prezioso articolo di giornale pubblicato sull’edizione on-line del 21 luglio u.s. inerente i finestrini rotti dell’autovetture parcheggiate in via Gozzano.

Al riguardo, segnalo che anche io ho trovato la mia autovettura, al mattino presto dei primi giorni di giugno, con i finestrini rotti e il porta documenti riposto sul sedile aperto, dopo averla parcheggiata, come sempre, nella via dove abito, via Abba, a Busto Arsizio.

E’ evidente che c’è qualcosa di anomale, anche perchè nel portare a riparare l’autovettura, il “carglass” della zona (precisamente, quello ubicato in Viale Pirandello, vicino al nuovo Tigros) mi ha detto che la mia autovettura era la quarta ad avere avuto lo stesso problema.

Segnalo quanto detto per sensibilizzare, grazie al Vostro importante contributo, le Forze dell’ordine e tutti i cittadini affinchè si possano individuare questi autori di furtarelli che creano un grosso disagio alle persone offese, atteso che si trovano ad affrontare una spesa importante per riparare i finestrini (circa 150 euro!) a fronte del furto di pochi euro in moneta rinvenuti nel porta oggetti.

cordialità

DDS